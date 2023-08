Successo per Eduardo e Cristina, ultima opera riscoperta Rossini

Applausi e vere e proprie ovazioni hanno accolto ieri sera a Pesaro Eduardo e Cristina, ultima opera del Catalogo ufficiale rossiniano non ancora eseguita al Rossini Opera Festival, presentata nella prima esecuzione assoluta dell'edizione critica della Fondazione Rossini, curata da Alice Tavilla e Andrea Malnati. Si tratta di un lavoro scritto nel 1819 e andato in scena per la prima volta al Teatro San Benedetto di Venezia, nel quale Rossini fece un ampio ricorso alla tecnica dell'autoimprestito, attingendo cioè ad opere precedenti (tra cui Adelaide di Borgogna in cartellone al Rof il 13 agosto), tanto da essere considerato un vero e proprio centone. Il pubblico della Vitrifrigo Arena ha tributato un trionfo alla compagnia di canto composta da Daniela Barcellona, Enea Sala, Anastasia Bartoli, Grigory Shkarupa e Matteo Roma. Scrosci di battimani per il direttore Jader Bignamini alla guida dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e del Coro del Teatro Ventidio Basso. Consensi anche per l'allestimento interamente firmato da Stefano Poda, che ne cura regia, scene, costumi, luci e coreografie; il risultato è uno spettacolo rituale e ipnotico, adatto ad una partitura di musica bellissima e assolutamente astratta. Si replica il 14, 17 e 20 agosto.



