Un grosso ramo si è staccato da un albero a Civitanova Marche ed è finito sopra un'auto che stava transitando in quel momento: è accaduto in tarda mattinata in via Marconi. L'incidente ha causato danni alla vettura, una Lancia Y, ma non ha provocato ferite al conducente comunque scosso per la vicenda e soccorso dal 118.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere la pianta dalla sede stradale e anche personale del Comune



Riproduzione riservata © Copyright ANSA