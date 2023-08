Cinque opere nel Rof 2024, quando Pesaro sarà Capitale Cultura

Cinque opere per un totale di 30 spettacoli, con due nuove produzioni, due riprese di allestimenti di successo e un titolo 'identitario' come il Viaggio a Reims in forma di concerto. È il programma del Rossini Opera Festival del 2024, 45/a edizione, quando Pesaro sarà Capitale Italiana della Cultura, reso noto durante la seconda giornata dei Rossini Talks. Il Rof 2024 si terrà dal 7 al 23 agosto: inaugurazione con una nuova produzione di Bianca e Falliero, diretta da Roberto Abbado e messa in scena da Jean-Louis Grinda, "vorremmo farla nel nuovo Palafestival" ha annunciato il sovrintendente Ernesto Palacio. L'opera mancava al Rof dal 2005. Seguirà un'altra nuova produzione, Ermione (titolo non eseguito a Pesaro dal 2008), affidata alla bacchetta di Michele Mariotti e alla regia di Johannes Erath. Due le riprese: L'equivoco stravagante ideato per il Rof 2019 da Moshe Leiser e Patrice Caurier, diretto da Michele Spotti, e Il barbiere di Siviglia di Pier Luigi Pizzi, creato per il Rof 2018 e stavolta diretto da Lorenzo Passerini.

Sempre secondo Palacio, l'idea è è di presentare Ermione e il Barbiere di Pizzi, "che ormai è il nostro Barbere" alla Vitrifrigo Arena, e L'Equivoco stravagante al Teatro Rossini, riaperto questo autunno.

In chiusura, il 23 agosto, la celebrazione del 40/o anniversario della prima esecuzione in tempi moderni del Viaggio a Reims, che sarà presentato in forma di concerto con la direzione di Diego Matheuz e "il miglior cast possibile" a cui penserà il direttore artistico e tenore superstar Juan Diego Florez. Con Eduardo e Cristina, ultima opera Del catalogo rossiniano recuperato dal Rof con la Fondazione Rossini, non si esaurisce la missione del festival: si sta lavorando ad una edizione critica di una diversa versione di Matilde di Shabran. "Mi piacerebbe rivederla" ha detto una signora del pubblico a Palacio. "Anche a me - la replica del sovrintendente - ci stiamo pensando, la difficoltà è trovare un interprete maschile adeguato". Improbabile che Florez intenda riprendere il ruolo, particolarmente impervio vocalmente, che lo consacrò stella di prima grandezza. "Lui sta andando in un'altra direzione - ha spiegato Palacio -, non posso dire di più".



