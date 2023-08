Cane in difficoltà dopo caduta in un torrente, salvato

Un cane era caduto sotto un ponte finendo nelle acque di un terrente: recuperato e salvato dai vigili del fuoco di Ascoli Piceno. L'intervento dei pomperi ieri pomeriggio, verso le 17, per soccorrere l'animale in località Casacagnano di Roccafluvione (Ascoli Piceno). Il cane era caduto accidentalmente al di sotto del ponte ed era finito nelle acque del torrente Fluvione rifugiandosi su di un lembo di terra. La squadra dei vigili del fuoco ha raggiunto il cane mediante utilizzo di specifici dispositivi di protezione individuale per ambiente acquatico, lo ha recuperato e restituito ai proprietari per le cure del caso.



