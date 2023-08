Verifica stabilità alberi, chiusa ai pedoni una via a Fabriano

Chiuso il transito ai pedoni in via Don Riganelli a Fabriano (Ancona) perché occorre verificare la stabilità degli alberi. Lo ha deciso l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniela Ghergo. "A seguito della caduta di un albero di tiglio verificatasi venerdì 4 agosto in via Don Riganelli durante il forte temporale che ha interessato l'entroterra, da una prima indagine del tronco è emerso lo stato di grave deterioramento dell'albero dovuto a marciume", si legge nella nota diffusa dal Comune di Fabriano.

"Tale patologia è sicuramente preesistente - spiega il Comune - ai lavori di sistemazione dei marciapiedi, che non hanno lesionato le radici profonde della pianta. La possibilità che altri alberi vicini abbiano contratto la stessa malattia rende opportuna una indagine di stabilità. Per tale ragione, fino al completamento della verifica, è stata disposta la chiusura al transito dei pedoni di via Don Riganelli, in entrambi i sensi di marcia per evitare che, in caso di forte maltempo, persista il rischio di ulteriori cadute. Rimane comunque utilizzabile il percorso adiacente di Largo Fratelli Rosselli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA