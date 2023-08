Ricci, Teatro Rossini riapre in autunno dopo i lavori per sisma

Riaprirà in autunno il Teatro Rossini di Pesaro, dopo lavori di restauro: "con il terremoto di novembre si sono mosse alcune falde". Lo ha annunciato il sindaco Matteo Ricci, durante il primo dei Rossini Talks, momenti di approfondimento sul Rossini Opera Festival, che inaugura stasera con Eduardo e Cristina, ultimo titolo da recuperare del catalogo rossiniano, nell'edizione critica della Fondazione Rossini.

Dall'autunno il Teatro potrà quindi ospitare "la stagione di prosa o almeno la parte più importante". Siamo invece "alla fine" per i lavori del vecchio Palasport o PalaScavolini nel centro della città, che in anni passati ha ospitato alcuni dei maggiori allestimenti del Rof. Diventerà l'Auditorium Scavolini, "uno spazio costruito intorno alle esigenze del Rof", ha sottolineato il sindaco. Per il Palasport "siamo stati sfortunati - ha aggiunto -, prima ci sono stati problemi per il progetto, poi l'azienda che aveva vinto l'appalto ci ha lasciato. Ora ci stanno lavorando ditte locali, comunque ci abbiamo una data tassativa per il completamento: i primi mesi del 2024", per l'avvio dell'anno di Pesaro come Capitale Italiana della Cultura.

In ogni caso per un sindaco "è difficile fare previsioni" ha osservato, innescando un siparietto con il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, presente a Pesaro un rappresentanza del governo. "Potresti fare qualche abuso d'ufficio...' ha scherzato Sgarbi. "Sai che io sono uno di quelli favorevoli alla cancellazione del reato" la replica di Ricci. Lo scambio di battute è andato avanti con Sgarbi: "Ricci mi piaceva quando stava con Renzi, poi non mi è piaciuto più quando ha chiuso i ristoranti alle 18 durante la pandemia...".



