Il Kum Festival si trasferisce a Pesaro

"Abbiamo raggiunto un accordo con Massimo Recalcati: il Kum Festival si farà a Pesaro, abbiamo individuato delle possibili date in aprile". Lo ha detto all'ANSA il sindaco Matteo Ricci, confermando le voci sul trasferimento della rassegna dedicata al concetto contemporaneo di cura in tutte le sue declinazioni.

La manifestazione era stata concepita per gli spazi della Mole Vanvitelliana del capoluogo marchigiano, dove si è svolta per sette edizioni con la partecipazione di medici, filosofi, giornalisti, artisti. Qualche settimana fa però lo stesso Recalcati ha annunciato la rinuncia a proseguire ad Ancona, a fronte di un budget dimezzato dalla nuova amministrazione di centrodestra. "Abbiamo scelto aprile - ha spiegatp Ricci -, non sarebbe stato possibile farla, come di consueto, in autunno perché non avevamo abbastanza tempo a disposizione per organizzarla adeguatamente".

Il Teatro Rossini dovrebbe essere una delle sedi del Kum Festival, che entra così a pieno titolo nella programmazione di Pesaro 2024, anno della Capitale Italiana della Cultura. Si trasferisce invece ad Ancona Popsophia, festival della filosofia pop, probabilmente per una questione di finanziamenti: secondo Ricci, "non ci hanno fatto sapere nulla, ma si tratta di una manifestazione che già in passato si è svolta in altre città".





