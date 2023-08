Teatro fuori teatro con compagnia Bocchi/Scarrocchia

Si chiama "Teatro d'estate", il progetto site-specific di teatro fuori dal teatro proposto dalla compagnia teatrale Bocchi/Scarrocchia all'interno di Recanati 59, la casa-atelier dagli attori-autori Agnese Bocchi e Tobia Scarrocchia immersa tra gli alberi da frutto e i girasoli della campagna marchigiana.

In un panorama iconico, figlio di una tradizione rurale secolare, vengono allestiti tutti i fine settimana del mese di agosto tre spettacoli di teatro di ricerca contemporanea accessibili a piccoli gruppi di spettatori.

A partire da questo intrinseco rapporto di intimità e prossimità nasce l'idea di allestire al termine di ogni spettacolo un home restaurant a cura di Framare Vergare Contemporanee.

Agnese e Tobia sono artisti e sono una coppia.

Hanno trasformato una ex casa colonica con corte, allestendovi uno spazio teatrale al chiuso e una piccola arena all'aperto. Il loro è un viaggio che parte dal salotto di casa loro a Bergamo e che arriva nella casa colonica di Recanati (Macerata), oggi al centro di un progetto in cui l'avvenimento teatrale diventa luogo di incontro intimo e informale tra attori/autori e spettatori, in uno spazio coerente con i contenuti del testo drammaturgico.

Con il progetto di Teatro fuori del teatro a Recanati hanno iniziato nel settembre 2021, non appena la fine del lock-down lo ha consentito. Ogni settimana e per un numero limitato di spettatori hanno presentato al pubblico lo spettacolo "Àbito",.

Il successo dell'esperienza ha spinto la compagnia a riproporre lo spettacolo "Àbito" (il 10 e 24 agosto ore 20.30) e due nuove produzioni "Il bambino e la montagna" (ha debuttato il 4 e 5 agosto e torna il 12, 18, 19, 26 agosto ore 20.30), e "La capra" (11 e 25 agosto ore 20.30). Ogni spettacolo si fonda su linguaggi teatrali performativi e coreografici non verbali, visivi, allusivi, metaforici.

Il bambino e la montagna è una vicenda di affetto e prossimità di una donna, Ostinata, e un bambino, Kristofer. Questo spettacolo si svolge nell'aia, la corte di casa di Recanati 59, il luogo di incontro e relazione della tradizione contatina.

La Capra è uno spettacolo che si svolge in natura, nell'arena all'aperto della casa colonica. Il paesaggio è la cornice in cui si svolge la vicenda, il tramonto diventa la luce di scena in quell'ora di passaggio tra il giorno e la notte. In quell'ora si inscena in maniera astratta e frammentaria un processo in piazza incentrato sulla pena di morte. Abito è uno spettacolo immersivo e voyeuristico. E' come spiare dalla toppa della serratura la vita di una coppia che non esce mai di casa.



