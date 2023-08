Serra di marijuana in casa con lampade e sistema di ventilazione

In un'abitazione a Urbisaglia, in provincia di Macerata, c'era una vera e propria serra indoor per la produzione di marijuana indoor, allestita con lampade artificiali e con un sistema di ventilazione e aspirazione per l'espulsione, all'esterno dell'edificio del forte odore sprigionato dallo stupefacente. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza di Macerata che, oltre a scovare la serra, ha sequestrato le piante di marijuana in coltivazione e oltre 50 grammi della sostanza essiccata. Il responsabile, originario del Sud America, illecita è stato segnalato all'Autorità giudiziaria per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti L'operazione anti-droga tra i servizi preventivi e repressivi rafforzati durante il periodo estivo a seguito di quanto concordato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Dopo alcuni accertamenti nell'area di Urbisaglia, i finanzieri hanno approfondito le ricerche, scoprendo una pianta di marijuana coltivata nel giardino di una casa, ma abilmente occultata. A quel punto i militari delle Fiamme Gialle hanno perquisito anche l'interno dell'abitazione dove hanno poi trovato la serra. Nella casa in finanzieri hanno sequestrato anche oltre 50 grammi di infiorescenze di marijuana essiccata e diversi semi di canapa indiana. Per questo è stato identificato e denunciato il detentore della marijuana gravato anche da precedenti di polizia specifici.



