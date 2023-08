Oltre 14 milioni di euro ad Ateneo Urbino per nuove strutture

L'università di Ateneo, grazie ai propri progetti, si è aggiudicato la cifra di 14.106.937 euro assegnati dal bando "Edilizia Unitaria 2021-2035" del 12 Luglio 2022, con un programma unitario per realizzare due progetti finalizzati a realizzare "obiettivi destinati a maggiore funzionalità, recupero o sviluppo di strutture disponibili per le attività istituzionali. Il contributo del Ministero per entrambi i progetti corrisponde al massimo delle risorse finanziabili".

"La candidatura - fa sapere Uniurb - era stata proposta per due interventi, in un piano di sviluppo edilizio che prevede il completamento della riqualificazione del Campus Scientifico Enrico Mattei e la realizzazione delle nuove aule al piano primo dell'area ex-Petriccio. Il primo intervento prevede la ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, con criteri antisismici, degli edifici 2A e 2B dell'ex Sogesta, con interventi di consolidamento strutturale, riqualificazione energetica e impiantistica. Il progetto prevede interventi sull'aspetto architettonico ma soprattutto sull'efficienza energetica, sul consolidamento e miglioramento strutturale, l'abbattimento delle barriere architettoniche, conformità antincendio e valorizzazione degli spazi esterni esistenti". La struttura potrà essere definita "Nzeb"(edificio a energia quasi zero).

Il secondo intervento, "nell'area denominata ex-Petriccio a Urbino, prevede la realizzazione di una sopraelevazione di un piano sopra le aule, ora in costruzione, che verranno inaugurate a settembre per entrare in funzione nell'anno accademico 2023/2024. Il costo del primo intervento è pari a 28.093.000 di euro (12.281.379 euro a carico del Ministero). Il costo del secondo intervento è di 4.197.404 euro (1.825.558 euro dal Ministero)".

"Un risultato che premia il lavoro dei nostri uffici, la qualità dei progetti e l'importanza dei lavori che andremo a ultimare. - dichiara il rettore Giorgio Calcagnini - Tra pochi mesi i servizi offerti dall'Ateneo ai suoi studenti e l'immagine della stessa città di Urbino potranno trarre beneficio da queste nuove strutture all'avanguardia nel campo della funzionalità energetica, dei servizi agli studenti e della sostenibilità ambientale".



