Festa del Mare ad Ancona, sabato sera concerto Tiromancino

"Nuova energia per la Festa del Mare, appuntamento storico per la città di Ancona che si rinnova in molti dei suoi appuntamenti, si arricchisce di contenuti, rendendo merito alla storia, lasciando però spazio a un format completamente rinnovato che dedica spazio agli approfondimenti sulla tradizione marinara del capoluogo, alle attrazioni gastronomiche che legano Ancona al suo mare, per culminare nello spettacolo pirotecnico, passando per le forme artistiche di strada e nuove scenografie". Gli appuntamenti, tra cui il concerto al Passetto dei Tiromancino, previsto sabato 2 alle 21, sono stati presentati oggi dal sindaco Daniele Silvetti, dall'Assessore ai grandi eventi e attività economiche Angelo Eliantonio e dall'assessore alle Politiche giovanili Marco Battino.

La direzione artistica e tecnica dell'evento, che ritorna a svilupparsi su due giorni anziché uno (2-3 settembre), è dell'assessore Eliantonio. Con il sostegno delle categorie commerciali ed economiche della città e l'apporto fattivo di aziende locali, "è stato possibile realizzare un calendario di eventi che dà la spinta a una programmazione in fase elaborazione e che si svilupperà in autunno".

Per il concerto dei Tiromancino, che sarà trasmesso anche in videowall, il palco posizionato ai piedi del monumento del Passetto. Tra gli eventi collegati anche 'Sbaracco', il fuoritutto degli esercizi commerciali di corso Amendola curato dalla Confartigianato.

In piazza Roma l'esibizione degli artisti di strada. In piazza Cavour la Mostra Mercato dedicata al mare.

Domenica 3, alle 9, la Messa in Cattedrale. Poi l'inizio della cerimonia commemorativa, il corteo in mare con i diportisti e la deposizione della corona. Lo spettacolo pirotecnico delle 22.30, in forma inedita, sarà preceduto dal Trofeo delle Batane. "Inizia con la Festa del Mare un nuovo corso nell'organizzazione di eventi - afferma Silvetti - . Il ritorno ai due giorni di festa, gli spettacoli dislocati dal porto al Passetto e il coinvolgimento di tutte le forze di questa città sono il segnale tangibile dell'impegno nel dare nuove possibilità ad Ancona. Sarà un settembre ricco di proposte, di attività, di energia e di rinascita".



