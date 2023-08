Escursionisti si perdono in zona impervia montagna, recuperati

Una coppia di ragazzi di rientro da un'escursione sul Monte Sibilla, ha infatti oltrepassato il bivio che conduce al Rifugio Sibilla e ha perso l'orientamento, finendo in una zona molto impervia. Per questo la stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Montefortino intorno alle 13.15 di oggi è stata attivata dalla Centrale 118, per un intervento di soccorso sul Monte Zampa, nel territorio di Montemonaco (Ascoli Piceno).

I tecnici del Corpo nazionale del soccorso alpino, una volta individuati i due escursionisti, hanno quindi provveduto a metterli in sicurezza ed accompagnarli verso valle. Continuano ad essere numerose le richieste di aiuto che pervengono al Soccorso Alpino e Speleologico Marche, sia per interventi di emergenza e urgenza sanitaria, sia per escursionisti che perdono l'orientamento o che si trovano in difficoltà.

Il Soccorso Alpino e Speleologico raccomanda quindi massima prudenza, adeguata preparazione fisica ed un equipaggiamento consono all'attività da svolgere.



