Controlli Nas in stabilimenti balneari Marche, 15 non in regola

In tutta Italia controlli estivi dei carabinieri del Nas, d'intesa con il Ministero della Salute, presso gli stabilimenti balneari e i villaggi turistici, per verificare il rispetto dei livelli qualitativi e di sicurezza dei servizi offerti agli utenti nel periodo vacanziero. A livello nazionale sono 20 gli stabilimenti chiusi perché abusivi o privi di igiene. Nelle Marche, il Nas di Ancona ha effettuato 32 controlli presso altrettanti stabilimenti balneari con attività ristorativa: 15 non sono risultati in regola con conseguenti sanzioni e sequestri di pescato; nessuno è stato chiuso.

A carico di quattro di loro, informa il Nas di Ancona guidato dal tenente Alfredo Russo, sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di Euro 8.500. Per gli stessi stabilimenti è scattata altresì la segnalazione all'Autorità Sanitaria ed Amministrativa per inadeguatezze igienico sanitarie o strutturali. Sequestrati anche 110 kg di prodotti ittici non tracciati e rinvenuti nei ristoranti.

In provincia di Ancona, controllati 14 stabilimenti, comminata una sanzione ammnistrativa per 1.500 euro, per la presenza di 55 kg di prodotti ittici non tracciati e segnalati all'Autorità Sanitaria ed Amministrativa sette strutture.

Nella provincia di Macerata, controllati 9 chalet di cui uno sanzionato amministrativamente con 2mila euro per l'inosservanza delle procedure Haccp. Cinque stabilimenti sono stati segnalati all'autorità Amministrativa e Sanitaria.

Nella Provincia di Ascoli Piceno, i controlli hanno riguardato quattro stabilimenti. Due sono stati sanzionati per complessivi 5mila euro. In entrambi i locali sono stati sequestrati un totale di 55 kg di prodotti ittici non tracciati.

A causa delle inadeguatezze riscontrate i due esercizi sono stati segnalati alle Autorità Sanitarie ed Amministrative per provvedimenti di specifica competenza.

In provincia di Fermo, controllati tre stabilimenti balneari.

In uno si sono rilevate inadeguatezze strutturali e, pertanto, è stata interessata la competente Autorità.

Infine, nella provincia di Pesaro Urbino, i controlli hanno riguardato due attività che sono risultate in regola.



