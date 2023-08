A luglio +0,3% prezzi ad Ancona, tasso annuo scende a +5,1%

A luglio ad Ancona l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha fatto registrare una variazione mensile pari a + 0,3 % mentre il tasso tendenziale annuo è sceso dal +5,4% del mese precedente a + 5,1 %. Lo fa sapere l'ufficio statistica del Comune di Ancona.

Tra i maggiori rincari a luglio i servizi ricettivi e di ristorazione (+3,5%) con un tasso annuo del +5,4%, ma anche +0,8% dei trasporti che però nell'anno sono calati finora dell'1,8% e +0,1% dei prodotti alimentari e bevande analcoliche (+11% è il tasso tendenziale annuo). Invariati a luglio i prezzi di mobili, arredo e servizi per la casa, istruzione, abbigliamento e calzature, ricreazione spettacoli e cultura.

Prezzi in discesa nello stesso mese per abitazione, acqua ed energia (-1,1% mentre il tasso tendenziale annuo si attesta al +10,4%.



