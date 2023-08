Con la bici contro un albero, muore 16enne nel Maceratese

Due incidenti mortali sulle strade marchigiane oggi. Il primo è avvenuto nel pomeriggio a Corridonia, in provincia di Macerata: un 16enne di origine pakistana ha perso il controllo della propria bicicletta in discesa, in prossimità di una curva, nella zona industriale in contrada Fonte Lepre, finendo contro un albero.

Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e i sanitari che hanno tentato disperatamente di rianimare il ragazzo per il quale, però, non c'è stato nulla da fare. Era stata allertata l'eliambulanza del 118 per tentare un trasferimento d''urgenza ad Ancona ma il giovane è deceduto per le gravissime ferite riportate.

Nel pomeriggio un altro incidente mortale, avvenuto in questo caso a Castelfidardo, in via Bramante, è costato la vita ad un centauro 52enne; una moto si è scontrata con un'auto per schiantarsi poi contro un palo; il conducente della moto Yamaha, anconetano, residente a Montemarciano, è stato sottoposto a massaggio cardiaco dai sanitari, anche durante il trasporto in eliambulanza ad Ancona. E' deceduto però poco dopo l'arrivo in pronto soccorso.

