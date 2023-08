Acquaroli, "Piano sociosanitario interpreta esigenze regionali"

"Non credo che il piano sia perfetto ma cerca di interpretare il fabbisogno e le esigenze regionali, di dare risposte alle criticità ereditate da decenni, la spada di damocle delle liste d'attesa, la disgregazione del territorio, l'incapacità di garantire il sistema complessivo, l'impoverimento strutture periferiche, la mobilità passiva".

Così il presidente della Regione Francesco Acquaroli intervenendo in aula prima della votazione in Consiglio regionale che ha portato all'approvazione del nuovo Piano sociosanitario 2023-2025.

"Inutile denunciare, - ha osservato -, occorre invece affrontare le questioni con chi c'è. La sfida è di chi ci mette la faccia, di chi si sporca le mani anche sapendo che la scelta può essere un boomerang. Abbiamo dato il massimo - ha proseguito il governatore - nella concertazione, anche durante un anno e mezzo di pandemia. Era fondamentale arrivare prima possibile ad atto di completamento della riforma chiesta dai marchigiani". Il sistema, ha affermato Acquaroli, mostrava inefficienze nella mobilità passiva e in altri aspetti. La riforma è completata: la affidiamo all'Ars, alle sette aziende, ai direttori di dipartimento affinché diano le migliori risposte possibili". Sul Defr, ha sottolineato, "siamo disponibili a raccogliere tutte le proposte accoglibili: non basate su propaganda ma su concretezza, pragmatismo, priorità dei cittadini e rispetto delle norme".

"La soddisfazione è grande ma ci devono essere anche i toni giusti. - ha concluso il presidente - Ci sono l'ndirizzo nel piano e le scelte fatte con la riforma delle aziende. Ora occorre far sì che gli operatori e direttori siano messi in grado di trasformare il piano in azione concreta. Abbiamo lavorato per farlo ora per creare le condizioni migliori perché sia trasformato in realtà. E' fondamentale il contributo di chi si metterà a disposizione perché sia il più efficace possibile".





