Torna ad Ascoli il 10 agosto 'La notte, il circo e la luna'

Dopo il successo della prima edizione, "La notte, il circo e la luna" torna anche quest'anno ad animare la notte di San Lorenzo del 10 agosto ad Ascoli con spettacoli gratuiti di teatro di strada e circo contemporaneo.

Il programma scaturito dal progetto della Compagnia dei Folli con il supporto del Comune di Ascoli Piceno è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Arengo.

Giovedì 10 agosto, dalle 19.30 all'1.30, saranno 30 le realtà artistiche coinvolte per 68 spettacoli diffusi nelle vie e nelle piazze del centro storico cittadino, tutti naturalmente gratuiti. "Ovunque regnerà un'atmosfera magica, festosa con performance che rapiranno l'attenzione di adulti e bambini" ha detto Mauro Orsini della Compagnia dei Folli. "Abbiamo voluto esagerare - ha aggiunto - portando ad Ascoli 30 anche compagnie che arrivano dall'estero per animare tutto il centro storico che è perfetto per ospitare il teatro di strada, coi suoi tanti palcoscenici naturali garantiti dagli splendidi monumenti".

Il sindaco Marco Fioravanti, gli assessori l'assessore Monia Vallesi e Nico Stallone hanno sottolineato che "Ascoli ha elevato l'offerta degli spettacoli estivi creando le condizioni per far sì che sono aumentate le presenze turistiche ma anche che degli stessi ascolani che hanno apprezzato il cartellone che ha contemplato, fra gli altri, anche il concerto de Il Volo in piazza del Popolo.

Giovedì sera verrà anche presentato ufficialmente il profumo da interni "Idillio Verde", realizzato dall'artista Filippo Sorcinelli per Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno, ispirato al prezioso dipinto, ivi conservato, di Giuseppe Pellizza da Volpedo conosciuto come "Passeggiata amorosa" (1901-1902).

Stefano Papetti, direttore dei Musei Civici di Ascoli ha sottolineato che "Sorcinelli che con la sua arte ha sapientemente combinato tre incensi, due mente, il rosmarino, il limone e l'anice. Questa essenza - ha concluso - sarà sempre presente nella Pinacoteca di Ascoli; chi la visiterà potrà avere non solo il ricordo delle opere d'arte che vi sono custodite ma anche dell' "Idillio Verde", che sarà anche possibile acquistare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA