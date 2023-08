Incendio danneggia appartamento al piano terra a Pesaro

Un incendio è divampato nel pomeriggio all'interno di una appartamento al piano terra di uno stabile a due piani in via Massimiliano Kolbe a Pesaro verso le 17. Le fiamme, che hanno interessato in particolare la cucina e la zona giorno, sprigionando denso fumo nero, sono state spente dai vigili del fuoco ma l'appartamento per ora è inagibile. E' intervenuta la squadra di Pesaro dei vigili del fuoco, con un'autobotte, e ha provveduto a spegnere le fiamme, evitando il propagarsi dell'incendio all'intera palazzina. Non sono state coinvolte persone. I Vigili del fuoco hanno eseguite verifiche di agibilità della struttura in collaborazione con il funzionario dei pompieri; per ora l'appartamento non sarà agibile. Sul posto anche i carabinieri di zona e la polizia locale.



