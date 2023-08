Giornata sacrificio del lavoro, minuto silenzio Consiglio Marche

Ad inizio della seduta, che sarà interamente dedicata alla discussione e votazione del nuovo Piano sociosanitario 2023-2025, il Consiglio regionale delle Marche ha osservato, su proposta del presidente Dino Latini, un minuto di silenzio ad apertura della seduta odierna in occasione della "Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo" che si celebra oggi.

Latini ha ricordato a tal proposito le indicazioni nel senso di iniziative di sensibilizzazione sul tema arrivate anche dal prefetto di Ancona Darco Pellos.

"La memoria è quella che ci deve accompagnare in ogni nostra azione quotidiana.

- aveva sottolineato in una nota il presidente del Consiglio regionale - E non possiamo non tenere vivo il ricordo di tutti gli italiani che hanno perso la vita svolgendo il proprio lavoro". Marche, Dino Latini, in occasione della "Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo".

La giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo si celebra l'8 agosto, giorno in cui nel 1956 uno scoppio nella miniera di carbone a Marcinelle in Belgio procurò la morte a 262 minatori. Gli italiani che persero la vita nella tragedia furono 136, di questi 13 provenienti dalle Marche. "In ogni luogo dobbiamo migliorare le condizioni di lavoro e diffondere - evidenzia Latini - la cultura e la pratica della sicurezza, salvaguardando la salute e il benessere dei cittadini. Le istituzioni devono percorrere questa strada con tenacia e determinazione. Ricordiamo la tragedia di Marcinelle, le persone che hanno perso la vita, i nostri concittadini marchigiani, le condizioni in cui si trovavano a vivere e lavorare all'estero, nella consapevolezza che occorre vigilare e attivare tutte le risorse possibili per porre un freno alle morti sul lavoro" .





