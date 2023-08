Botte e minacce nonostante ammonimento, giovane arrestato

Nonostante un precedente ammonimento emesso dal Questore di Macerata a suo carico lo scorso giugno, un 21enna ha continuato ad attuare comportamenti violenti nei confronti della propria compagna con minacce, gravi molestie e violenza fisica che hanno ingenerato nella giovane gravi stati d'ansia ed il fondato timore per la propria incolumità. Per questo motivo il Commissariato di polizia di Civitanova Marche, in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Macerata, ha sottoposto il giovane agli arredi domiciliari con braccialetto elettronico in quanto accusato di stalking, lesioni aggravate e danneggiamento nei confronti della compagna residente in un'altra provincia.

Dopo la denuncia della vittima e una rapida istruttoria condotta dal Commissariato di Polizia, il Questore aveva ammonito il responsabile dei comportamenti molesti. Incurante di questo provvedimento, il 21enne ha però continuato nelle condotte persecutorie. Il giovane, gravato da precedenti di polizia poiché assuntore di sostanze stupefacenti, è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari con dispositivo elettronico.



