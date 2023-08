Autocarro in fiamme, stop traffico Ascoli-Mare direzione costa

Sospeso temporaneamente il traffico dei veicoli sul raccordo autostradale dell'A14 Ascoli-Mare, direzione mare, a causa dell'incendio divampato su un autocarro in transito. I vigili del fuoco di Ascoli Piceno stanno intervenendo per spegnere l'incendio che coinvolge un autocarro e in particolare il rimorchio del mezzo, all'interno del quale erano trasportati generi alimentari.

Un'alta colonna di fumo nero si è alzata ed è stato, per questo, necessario interrompere il transito veicolare in direzione mare. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e due autobotti.



