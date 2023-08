Acquaroli, 'nessun taglio strutture, garantire 100% opere'

"La presidente Meloni e il ministro Fitto hanno fatto chiarezza, hanno detto che bisognava definziare alcune di queste strutture per completare le altre, e rifinanziare le altre con altre fonti di finanziamentol al fine di garantire il completamento al 100% delle strutture per i servizi nei prossimi anni". Così il presidente della Regione Francesco Acquaroli rispondendo ai cronisti a margine di una seduta consiliare dedicata alla discussione del nuovo Piano sociosanitario regionale, sul rischio nell'ambito del Pnrr di tagli a case e ospedali di comunità.

"Il governo ha fatto quello che hanno chiesto le Regioni in questi mesi. - ha osservato in merito alla rimodulazione del Pnrr - Rispetto a quanto era stato stabilito per il numero di case di comunità nel primo periodo del 2021 - ha osservato -, c'era un costo di costruzione ed edilizio completamente diverso da oggi. Nei mesi abbiamo denunciato ai governi che quelle risorse non sarebbero bastate per realizzare gli interventi stabiliti". "Non si tratta di un taglio o di allungare i tempi - ha detto ancora - ma nella pubblica amministrazione nella burocrazia italiana finché non c'è il cantiere aperto o finito nessuno è in grado di dare tempi certi. Noi auspichiamo - che entro il 2026 si potrà portare a termine tutti gli interventi programmati o almeno la gran parte, e se non sarà il 2026 speriamo di portarli riuscire a completare nel più breve tempo possibile".



