Temporale nel Piceno, diversi sottopassi chiusi a San Benedetto

In seguito ad un improvviso temporale che ha colpito il Piceno oggi pomeriggio, in particolare a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) si sono registrati allagamenti in diversi punti del territorio urbano.

Alcuni dei principali sottopassaggi cittadini sono al momento chiusi.

Diverse squadre composte da personale del Comune sono già intervenute e sono in questi istanti al lavoro per riaprire i passaggi alla circolazione nel minor tempo possibile. Molte anche le chiamate ai vigili del fuoco in particolare per scantinati allagati lungo la Riviera.



