Cade durante la Quintana, abbattuta purosangue Look Amazing

È stata abbattuta nella prime ore di questa mattina Look Amazing, la purosangue inglese di 8 anni caduta mentre, cavalcata dal cavaliere di Faenza Nicholas Lionetti, affrontava l'ultima curva, detta "del Cassero", in occasione dell'edizione di agosto della Quintana di Ascoli Piceno, corsa ieri pomeriggio.

Cavaliere e cavalla del sestiere della Piazzarola sono precipitati a terra, rovinando sulla pista del campo dei giochi dello Squarcia dove si è disputato il torneo cavalleresco vinto dall'ascolano Lorenzo Melosso per il sestiere di Porta Romana. I sanitari della clinica veterinaria di Teramo hanno fatto tutto il possibile per salvarle la vita, ma la frattura all'anteriore destro a Look Amazing è risultata non recuperabile per cui, in accordo con il proprietario Massimiliano Ferri, la scuderia Isola Azzura di Foligno e la commissione veterinaria della giostra ascolana, è stato deciso di procedere ad eutanasia per questioni umanitarie.

Sottoposto ad accertamenti all'ospedale Mazzoni di Ascoli, a Lionetti è stata invece diagnosticata una frattura composta alla scapola destra. Da valutare eventuali danni ai legamenti per cui è complessivamente a rischio la sua presenza al Torneo cavalleresco di San Clementino che si correrà a Servigliano il 20 agosto prossimo: Lionetti è il cavaliere del rione Porta Navarra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA