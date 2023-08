A Senigallia iniziati lavori pulizia straordinaria del Misa

Il Genio civile regionale ha iniziato stamattina a Senigallia (Ancona) i lavori di pulizia straordinaria del fiume Misa da zona Borgo Bicchia verso Ponte Arceviese, che prevedono la rimozione dei detriti e dei materiali dall'alveo.

Questo primo stralcio dei lavori, fa sapere la Regione, "ammonta ad un costo di 300mila euro. Successivamente inizieranno i lavori nel tratto dal Ponte Arceviese verso la città di Senigallia, per un pari importo di 300mila euro. Nei prossimi giorni saranno definiti altri interventi per la pulizia dell'alveo verso l'entroterra". La cittadina è stata colpita nel settembre scorso dall'alluvione del Misa e del Nevola che causarono 13 vittime e ingentissimi danni in tutto l'hinterland.

Presente anche l'assessore regionale alla Protezione Civile Stefano Aguzzi "La pulizia dei fiumi rappresenta uno degli elementi principali per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza soprattutto a seguito dell'alluvione - afferma il Presidente della Regione e Commissario per l'alluvione, Francesco Acquaroli - il dissesto idrogeologico è un tema complesso che va affrontato con un approccio nuovo, non idrologico ma pragmatico e operativo soprattutto laddove esiste una situazione che merita più attenzione".

"La pulizia dell'alveo è un'importante opera di salvaguardia del Fiume e della Città di Senigallia. - dichiara l'assessore Aguzzi - La mia presenza rappresenta quanto la Regione Marche si stia impegnando completare la messa in sicurezza delle diverse zone partendo appunto da quelle più a rischio".



