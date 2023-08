2,5 milioni per transizione energetica famiglie a basso reddito

La Regione Marche "stanzia 2,5 milioni di euro per ridurre i costi energetici delle famiglie a basso reddito. I contributi finanzieranno interventi di produzione enegetica da fonti rinnovabili e per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti elettrici e termici in ambito domestico, a servizio di unità immobiliari residenziali".

"Beneficiarie - fa sapere la Regione - saranno le famiglie con indicatore Isee non superiore a 40 mila euro, proprietarie (o titolari di diritti di godimento) degli edifici interessati dall'intervento".

"Agevoliamo le famiglie per superare quella che comunemente viene definita povertà energetica, aiutando i nuclei familiari più bisognosi a ridurre la propria dipendenza da fonti fossili.

Un intervento dal doppio valore sociale e ambientale, che mira a contenere i costi sostenuti e a promuovere una transizione green delle abitazion" afferma l'assessore all'Energia Andrea Maria Antonini che evidenzia come "il bando si inserisce in un contesto più ampio di transizione energetica del Sistema Marche".

Le domande di finanziamento "potranno essere presentate dalle ore 09.00 del 11/09/2023 alle ore 17.00 del 02/10/2023. I contributi saranno concessi a fondo perduto, per un importo massimo di 5 mila euro per ogni domanda ammissibile, con quote di finanziamento che andranno decrescendo dal 100% previsto per la prima fascia Isee (fino a € 8.000,00) al 50% dell'ultima fascia Isee (da € 32.000,01 a € 40.000,00). Nel limite delle risorse assegnate dal Bando, per la determinazione della finanziabilità si procederà partendo dalla fascia di reddito Isee più bassa. Le istruzioni e il modulo della domanda di contributo sono reperibili ai link https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia/Bandi-effici enza-energetica-e-rinnovabili https://www.regione.marche.it/RicercaBandi/id_32790/7263 https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi-e-opportuni ta/Bandi-in-uscita/p/1/t/106/f/-1. L'accesso alla piattaforma e la presentazione della domanda richiedono il possesso di SPID o CIE-ID o CNS".



