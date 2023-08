In strada inveisce contro passanti e cerca di fermare le auto

Un 50enne in stato di agitazione inveisce in strada, senza motivo apparente, contro i passanti, cercando di fermare i veicoli in transito, posizionandosi improvvisamente sulla carreggiata; poi lancia, la carta d'identità, la tessera sanitaria e il telefono cellulare, minacciando agenti e gli avventori di un bar, spintona un poliziotto e gli mette una mano sulla. E' accaduto ieri sera in via XXV Aprile dove sono intervenuti gli operatori della Polizia di Stato della Questura di Ancona a seguito di una segnalazione.

L'uomo è stato poi denunciato, a piede libero, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Vista l'impossibilità di stabilire un canale di comunicazione verbale con lui, il 50enne è stato condotto in Questura per garantire la sua sicurezza, quella degli avventori presenti e l ripristino della circolazione stradale. L'uomo è stato poi assistito dal personale sanitario e trasportato all'ospedale Torrette dove ha continuato a inveire contro i poliziotti. Per tale motivo è stato denunciato.



