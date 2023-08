Azienda ospedaliera Marche, nuovi direttori struttura complessa

In arrivo nuovi Direttori di Struttura Complessa: l'Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche ha approvato i bandi per la Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita e per la Direzione Medica Ospedaliera E' già "pubblicata nell'albo pretorio aziendale - con il numero 620 del 03/08/2023 - la selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore della Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita". La direzione generale , "in vista dell'imminente pensionamento dell'attuale direttore di Struttura dedicata ai piccoli pazienti, ha tempestivamente dato seguito alle procedure concorsuali confermando, ancora una volta, l'impegno al mantenimento ed al miglioramento dei percorsi cura soprattutto quando questi si riferiscono ai bambini e alle loro famiglie".

Tra i nuovi Direttori di Struttura Complessa in arrivo, fa sapere l'Azienda ospedaliero universitaria, "ci sarà anche il Direttore della Direzione Medica Ospedaliera: Il bando andrà in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni.

L'organizzazione sarà completata a settembre con le prove per l'affidamento dell'incarico di Direttore di struttura complessa del Pronto Soccorso e Obi". Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche "è importante rafforzare queste aree e, al tempo stesso, garantire la continuità dell'assistenza e delle cure".



