Ancona, 4 espulsi in due settimane, 50 misure protezione

Si intensificano sempre di più i controlli del territorio anconetano disposti dal Questore Cesare Capocasa, d'intesa con il Prefetto Darco Pellos, sia per quanto riguarda la movida, sia per quanto concerne i soggetti irregolari sul territorio. Solo nelle ultime due settimane l'attività del personale della Polizia coinvolto nei servizi immigrazione ha portato all'espulsione di quattro cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale.

A questo dato si aggiungono otto ordini del Questore a cittadini stranieri irregolari in Italia, di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni dalla notifica del provvedimento. L'Ufficio Immigrazione della Questura ha poi formalizzato oltre 50 richieste di protezione internazionale.

Una misura che costituisce un ottimo termometro che permette il monitoraggio delle presenze di cittadini stranieri richiedenti asilo, e al contempo, è efficace strumento di accoglienza per avviare l'iter che può consentire, a chi corre pericoli per la propria vita nel paese d'origine, di trovare sicuro rifugio in Italia.



