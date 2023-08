Tiro: Paratrap; Fedrigucci vince il Championship a Brno

È un Davide Fedrigucci determinatissimo il paratleta che oggi a Brno ha vinto nella qualifica sitting PT1 la quarta edizione del 'Sellier & Bellot Paratrap Championship'. Approdato al confronto di Brno tra i favoriti con la qualifica di campione italiano (tre mesi fa ha vino gli Assoluti di Racconigi), il 49enne paratleta di Urbino ha dovuto sempre inseguire nella prima giornata di gara. Nella seconda giornata invece, anche a fronte di un calo vistoso di rendimento di alcuni degli avversari diretti, Fedrigucci si è portato a ridosso della vetta della classifica alla vigilia della finale con 99/125. Soltanto il ceco Jaroslav Klimes aveva fatto meglio dell'azzurro con il parziale di 102. Tra i sei finalisti si è ritagliato un posto anche Emilio Poli con 96 centri.

Ma in finale - dopo l'esclusione dello stesso Poli che ha concluso al quinto posto - si è compreso subito che il duello per la vittoria era circoscritto a Davide Fedrigucci e al cipriota Neofytos Nikolaou, approdato al round conclusivo con 98. L'urbinate ha concluso i primi 25 lanci della finale in testa al gruppo con 18 centri e una lunghezza di vantaggio su Nikolaou. Ma ecco che a quel punto è intervenuto un inatteso black-out per l'azzurro che ha commesso sei errori consecutivi e ha momentaneamente spianato la strada al più preciso paratleta di Cipro. Fedrigucci ha però saputo restituire spessore alla sua prova con una brillante sequenza di centri in quei segmenti della finale in cui invece Nikolaou ha gradualmente dissipato il suo vantaggio.

Riconquistata la testa della graduatoria a pochi piattelli dalla fine, Davide Fedrigucci ha poi tagliato il traguardo dei 50 centri vincendo per 33-32 nei confronti dello stesso Nikolaou.



