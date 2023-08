Quintana per Sant'Emidio ad Ascoli e corteo 1.200 figuranti

Grande attesa ad Ascoli Piceno per la Quintana che si corre domani in onore del patrono Sant'Emidio. Per la città delle cento torri è un tuffo indietro di secoli per vivere le atmosfere del Quattrocento coinvolgendo i castelli che un tempo proteggevano con i propri armati il capoluogo piceno e che contribuiscono al corteo che, forte di oltre 1.200 figuranti, si dirigerà nel primo pomeriggio verso il campo dei giochi dello Squarcia. Li verrà assegnato il palio nell'occasione disegnato dell'artista ascolano Andrea Tarli, autodidatta, che ha tratto ispirazione dalla visione delle opere di Andrea Pazienza.

La Giostra della Quintana è una gara di abilità e destrezza.

I cavalieri, armati di una lunga lancia, sono chiamati a percorrere per tre volte (tornate) in sella ai rispettivi cavalli un percorso ad otto con al centro il Moro, un maestoso fantoccio il cui scudo va centrato al meglio. Vince il palio, per questa edizione realizzato dall'artista ucraina Olena Panasiuk, il cavaliere (e quindi il sestiere) che sarà stato più veloce in pista (senza commettere penalità) e più preciso al bersaglio.

A contendersi il palio saranno Nicholas Lionetti 24 anni di Faenza (Piazzarola), Lorenzo Savini 22 anni di Pescara (Porta Maggiore), Lorenzo Melosso 22 anni di Ascoli (Porta Romana), Denny Coppari 37 anni di Treia (Porta Tufilla), Tommaso Finestra 23 anni di San Gemini (Sant'Emidio) e Luca Innocenzi 40 anni di Foligno (Porta Solestà) che ha vinto la Quintana di luglio, il 16/o successo per lui al Torneo cavalleresco ascolano. La giostra sarà preceduta dal corteo in costumi del Quattrocento che dalle ore 15 attraverserà le vie del centro storico fino ad arrivare al campo dei giochi dello Squarcia dove i sei cavalieri si contenderanno il palio. La giostra al campo dei giochi sarà trasmessa dalle ore 18 su Raitre ed in precedenza dalle 15,30 su Vera Tv (canale 11) e dalle 15,10 su Tvrs (canale 13).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA