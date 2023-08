Consegnato cantiere vasca prima pioggia Sgl Carbon ad Ascoli

Il commissario unico generale Giuseppe Vadalà e il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, hanno consegnato ufficialmente il cantiere alla ditta aggiudicataria, la "Fedele Di Donato", per la messa in sicurezza della "vasca di prima pioggia" del sito di Ascoli denominato "Sgl Carbon". L'evento è stato promosso per sottolineare un momento rilevante per il territorio, ovvero l'aggiudicazione definitiva dei lavori per la messa in sicurezza delle aree soggette a infrazione Europea, il cui completamento, secondo il cronoprogramma attuativo, avverrà entro il dicembre 2023.

"Finalmente siamo arrivati alla fase operativa dell'intero processo, che è iniziato con il commissariamento nel giugno 2019 e oggi si avvieranno le opere di messa in sicurezza delle aree di nostra competenza. Dopo l'attenta fase di studio approfondito - commenta Valdalà - l'istruttoria tecnico scientifica, gli approfondimenti ambientali, gli studi di fattibilità, la gara di aggiudicazione e la verifica tecnica delle offerte, siamo infine giunti alla fase di avvio delle opere di risanamento che sono finalizzate anche alla fuoriuscita del sito dalla procedura di sanzione europea".

Il commissario unico ha spiegato che "a valle dell'intervento di messa in sicurezza, vista la prossimità del sito con il centro città, abbiamo predisposto anche delle operazioni di ripopolamento vegetazionale e ambientale per il tramite di fitorimedi, che sarà oggetto di una sperimentazione da parte di diversi atenei universitari. Finalmente la vasca di prima pioggia sarà risanata e così sarà ridato respiro al fiume Tronto".

"Sappiamo bene le lungaggini burocratiche cui abbiamo dovuto sottostare in questa vicenda annosa, ma - aggiunge il sindaco Fioravanti - grazie alla sinergica e fattiva collaborazione con il commissario Vadalà, che ha lavorato con impegno e dedizione al nostro sito, e alla costante collaborazione con gli altri Enti preposti, siamo arrivati a una svolta. Un'area così importante, a pochi passi dal cuore della città, verrà messa in sicurezza e rigenerata, per poi tornare a essere fruibile per tutta la cittadinanza ascolana".



