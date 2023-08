Concorso per 47 infermieri Marche, posti per singole Aziende

Nuovo concorso per infermieri nelle Marche. Lo annuncia l'assessorato alla Sanità della Regione Marche: "nei prossimi giorni verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale dei concorsi e Bur delle Marche il bando per l'assunzione dei primi 47 infermieri, secondo le possibilità di assunzione delle singole Aziende (piano triennale e annuale del fabbisogno del personale), tenendo conto che c'è un limite di spesa pubblica fissato nella spesa relativa al numero dei dipendenti del 2004 meno 1,4% con qualche elasticità".

I posti saranno così suddivisi: 4 posti nell'Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche; un posto all'Irccs-Inrca struttura Regione Marche; 3 posti per l'Azienda Sanitaria Territoriale Ancona: 5 posti per l'Azienda Sanitaria Territoriale Ascoli Piceno; 4 posti per l'Azienda Sanitaria Territoriale Fermo; 18 posti per l'Azienda Sanitaria Territoriale Macerata; 12 posti per l'Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino (il concorso è stato affidato all'Ast di Pesaro per ragioni di efficienza ed economicità".

L'assessorato parla di una "vera rivoluzione di trasparenza e di certezza del posto per ogni azienda". "Prima - ricorda - c'era il concorso unico regionale in cui i partecipanti vincitori non sapevano quale sarebbe stata la loro sorte. Da San Benedetto ad Urbino, tutte le strutture potevano essere utili.

Non c'erano posizioni giuridiche soggettive ben determinate ma solo attuazione della piena e totale discrezionalità. La conseguenza - prosegue - è stata che infermieri con alto profilo professionale passavano da un'Area Vasta all'altra, con la concorrenza interna tra Aree vaste". "Ora ogni infermiere - spiega l'assessorato - potrà partecipare alla selezione per una sola Azienda e la posizione in graduatoria gli conferirà il diritto di essere assunto solo in quella Ast provinciale.

Certezza dei diritti, merito e riconoscimento delle professionalità. In questo percorso di Riforma attuato nella nostra Regione, molto prezioso è stato il contributo dei sindacati del Comparto che hanno appoggiato la proposta".





