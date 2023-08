Incendio in casa a Morrovalle, vigili del fuoco salvano un cane

Un cane è rimasto intossicato a causa di un incendio divampato all'alba nella cucina di un'abitazione a Trodica di Morrovalle (Macerata). In quel momento i padroni di casa non c'erano ma erano presenti il cane e un gatto investiti dal fumo sprigionato dalle fiamme: il gatto è riuscito a scappare mentre il cane ha esalato il fumo rimanendo intossicato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e prestato i primi soccorsi all'animale: i sanitari gli hanno dato ossigeno, il cane si è ripreso ed è stato affidato ai veterinari.

Il fuoco ha causato danni all'interno dell'appartamento e sono in corso le verifiche della situazione da parte dei vigili.

Sul posto l'intervento dei vigili alle ore 5 circa.La squadra di Civitanova Marche, con in supporto personale della centrale di Macerata con autobotte e autoscala, ha spento l'incendio, tratto in salvo un cane e messo in sicurezza i locali interessati dall'incendio.



