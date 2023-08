In tre mesi produzione industriale Marche in calo del 2,7%

Nel secondo trimestre 2023 è risultata in calo del 2,7% la produzione industriale dell'industria manifatturiera delle Marche rispetto ai livelli rilevati nello stesso periodo del 2022. Secondo i risultati dell'indagine trimestrale condotta dal Centro studi "Giuseppe Guzzini" di Confindustria Marche, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, nel trimestre aprile-giugno, il risultato marchigiano risulta migliore del dato nazionale (-4,3%).

Per quanto riguarda l'attività commerciale complessiva, l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato -3,5% rispetto allo stesso periodo del 2022. Le vendite sul mercato interno hanno registrato un calo del 3,8% rispetto al secondo trimestre 2022, con risultati positivi solo per la Meccanica. Le vendite all'estero hanno registrato un calo del 2,8%. Appena positiva la dinamica per il Tessile-abbigliamento. Stazionaria per i Minerali non metalliferi e per la Meccanica. Stabile l'occupazione (0,1%), con andamenti positivi solo nella Meccanica, nell'Alimentare e nel Tessile Abbigliamento.

Tra aprile e giugno 2023 sono aumentate del 6,7% le ore di cassa integrazione rispetto al secondo trimestre 2022, passando da 2,8 a 3 milioni. "Il risultato del secondo trimestre dell'anno - commenta il presidente di Confindustria Marche Roberto Cardinali - appare in linea con il rallentamento della dinamica dell'industria a livello nazionale e risente dell'affievolirsi del traino estero all'export di beni. Un ulteriore freno è dato dal continuo rialzo dei tassi di interesse, ormai ai massimi, che abbatte gli effetti positivi del calo dell'inflazione, e dall'aumento del costo del credito che condiziona pesantemente domanda e investimenti delle imprese".



