Attiva guardia medica turistica a Grottammare

Attiva la guardia medica turistica a Grottammare. "Abbiamo aggiunto un'altra sede di Guardia Medica Turistica nella Ast di Ascoli, quella di Grottammare, meta di vacanza molto apprezzata dai turisti", fa sapere l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini che aggiunge "il servizio sarà attivo da lunedì 7 agosto e fino alla fine del mese ogni giorno dalle 15 alle 19". La sede, comunica la Ast, sarà quella di Piazza Cursal che può essere contattata telefonicamente (0735/735375).

Per il distretto di San Benedetto si aggiunge a quella di San Benedetto e quella di Cupra Marittima attivata proprio nella giornata di oggi (il 4 agosto). Le visite domiciliari saranno garantite in caso di effettiva necessità, a giudizio del medico.

"Negli orari non coperti resta attivo il Servizio di Continuità Assistenziale: dalle 20 alle 8 nei giorni feriali e h24 nei festivi - ricorda l'assessore - E' possibile, inoltre, rivolgersi per visite ambulatoriali o domiciliari anche ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta".

"Non dimentichiamo le Potes turistiche attive a Grottammare e Cupra Marittima dalle 10 alle 18, con equipaggio autistaªsoccorritore e soccorritore: tutte misure che vengono messe in atto per ridurre gli accessi dei codici meno gravi nel Pronto Soccorso di San Benedetto. Ringrazio il personale sanitario e la Ast di Ascoli Piceno per il grande impegno che permetterà di rendere l'estate più sicura per cittadini e turisti", conclude Saltamartini.



