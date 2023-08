Piante di marijuana nel soggiorno di casa, denunciato 56enne

Un 56enne di Ancona, con pregiudizi di polizia, deteneva in casa due piante di marijuana alte 1,5 metri, coltivate in vaso, oltre a due frammenti di hascisc. Lo hanno scoperto gli agenti della Squadra Mobile delle Questura che hanno eseguito ieri una perquisizione domiciliare. Oltre allo stupefacente gli uomini della Polizia di Stato hanno rinvenuto ritagli in cellophane, un bilancino di precisione e altri accessori per il confezionamento e il consumo della droga.

Dopo una serie di appostamenti eseguiti sotto l'abitazione dell'uomo, i poliziotti hanno ritenuto di fare accesso nella casa. L'uomo era in compagnia di un amico; sopra il comodino della camera da letto c'er materiale atto al confezionamento e al consumo dello stupefacente e i due frammenti di hascisc. In soggiorno c'erano le due piante di marijuana del peso complessivo di oltre mezzo chilogrammo che, una volta essiccate negli appositi essiccatori in dotazione presso i laboratori della Polizia Scientifica e quindi privati del contenuto acquoso, hanno raggiunto un peso netto di 2 etti e 30 grammi.

Il56enne è stato deferito alla Procura di Ancona per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA