Impianti risalita nei borghi delle Marche, più accessibilità

Investire nella mobilità sostenibile con progetti di qualità per rendere accessibili i centri storici delle Marche e rilanciare il turismo. Duplice finalità per il bando promosso dalla Regione, presentato stamattina dall'assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli e dai sindaci di Gabicce Mare (Pesaro Urbino), Gradara (Pesaro Urbino) e Fermo. L'iniziativa co-finanzia interventi di riqualificazione e costruzione di impianti di risalita in ambito urbano, inserendosi nel piano regionale delle infrastrutture 2023-2032. "Andiamo a investire risorse nei territori ma lo facciamo con progetti di qualità, prevedendo impianti di risalita che abbattono le barriere architettoniche nelle più belle città delle Marche" ha esordito l'assessore Baldelli.

Quattro i milioni di euro equamente ripartiti tra i tre comuni.

Fermo vedrà realizzare due ascensori interrati: il progetto da 1,67 milioni di euro permetterà di arrivare, attraverso un percorso, che il sindaco Paolo Calcinaro promette "suggestivo", al piazzale Girfalco, dove c'è il parco e il punto panoramico.

"Questa opportunità renderà più accessibile il nostro centro fortificato - ha detto il primo cittadino -. L'abbattimento delle barriere architettoniche è sempre un valore aggiunto".

A Gabicce Mare, uno dei due comuni della provincia pesarese assegnatari del contributo, verrà realizzata un'opera che era già nel piano degli interventi pubblici: un ascensore panoramico con l'annessa passerella per persone con disabilità e famiglie con passeggini. L'intervento complessivo da 2,8 milioni di euro vedrà anche la riqualificazione di un tratto di lungomare, come annunciato dal sindaco Domenico Pascuzzi.

A Gradara saranno invece due gli ascensori inclinati che collegheranno il parcheggio scambiatore di via di Sotto il Bosco con la famosa rocca. Il sindaco Filippo Gasperi ha sottolineato come il bando provi a risolvere una "problematica molto sentita dai Comuni marchigiani, specialmente quelli turistici, aiutandoli a progettare una mobilità più a misura d'uomo e in linea con l'ambiente". Ancora da trovare però gli altri 3,2 milioni di euro che il Comune dovrà mettere sul piatto a fianco degli 1,33 milioni di contributo regionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA