Ad Ancona più controlli a Ferragosto in località della provincia

Per il periodo di Ferragosto verranno intensificati i servizi di controllo del territorio, nelle discoteche e nei locali della movida così come sulle principali infrastrutture e arterie viarie della Provincia di Ancona. E' quanto è stato annunciato durante la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto di Ancona Pellos e a cui hanno partecipato il questore, i comandanti provinciali delle forze dell'ordine, sindaci, rappresentanti dei Comuni.

Il presidio sul litorale nelle ore diurne è orientato alla sicurezza dei bagnanti e alla lotta all'abusivismo commerciale; di notte i servizi sono integrati da guardie giurate per la vigilanza agli stabilimenti. Questo sistema ha dato i suoi frutti anche per quanto riguarda gli eventi musicali e le manifestazioni svolte o che si stanno svolgendo in Provincia.

Per la zona del Parco del Conero, le contromisure al sovraffollamento continueranno per tutto il mese di agosto con un occhio anche al fronte incendi. Punto su cui il prefetto Pellos ha evidenziato la necessità di comportamenti corretti della cittadinanza e di interventi delle Amministrazioni per mitigare i rischi. Al porto di Ancona tra luglio e agosto sono attesi circa 500mila passeggeri al porto di Ancona, circa 140mila i viaggiatori all'aeroporto "Sanzio" di Falconara. Non mancheranno verifiche sulla sicurezza in discoteche, locali da ballo e di intrattenimento, così come nei numerosi spettacoli nelle piazze.

Altro fronte è quello che riguarda la viabilità: la Polizia stradale ha previsto l'intensificazione dei servizi sulle principali arterie, tra cui la Ss76 della Val d'Esino, la Ss 16 Adriatica e la Sp 1 del Conero, per garantire il rispetto dei limiti di velocità, i divieti su alcol, stupefacenti e cellulare alla guida. Azioni che hanno finora garantito serenità al periodo estivo.



