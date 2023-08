Sequestrati 2 kg di droga, hascisc nascosto nel vano ascensore

Oltre due chilogrammi di hascisc sono stati trovati e sequestrati dai carabinieri nel vano ascensore di un edificio in zona Brecce Bianche. L'operazione è scattata nella giornata di ieri, dopo aver notato in più occasioni un insolito via vai di persone da una palazzina Erap nella zona di via Flavia e piazza Salvo D'Acquisto.

Il controllo all'interno dello stabile aveva lo scopo di verificare eventuali situazioni di spaccio di stupefacenti: all'interno di una struttura metallica nel vano ascensore dell'edificio erano nascosti 13 involucri contenenti panetti di hascisc per un peso complessivo di 2,1 chilogrammi. Sono in corso indagini per risalire a coloro che detenevano la droga, ma nel frattempo è stato inferto un altro colpo al mercato della compravendita di stupefacenti dato che la sostanza era pronta per essere spacciata al dettaglio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA