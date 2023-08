Recalcati, 'impossibile fare Kum! festival con metà risorse'

Con contributi dimezzati è impossibile realizzare il festival "KUM!" ad Ancona. Il monito arriva da Massimo Recalcati, psicoanalista, docente di Psicologia e direttore scientifico dal 2016 della rassegna, che ha scritto una lettera al sindaco Daniele Silvetti per denunciare il taglio previsto ai finanziamenti alla cultura.

"Kum! è stato un sogno. Avrei potuto proporre questo festival a Milano o nelle città dove insegnavo, ma ho preferito scegliere Ancona perché mi è sempre parsa la città più giusta per ospitare in un solo magnifico luogo (la Mole), un festival come questo considerato anche il profondo radicamento del mio nome sul vostro territorio. I risultati mi hanno dato ragione e mai avrei pensato che un cambio di amministrazione avrebbe potuto modificare questa sinergia così positiva che si è determinata tra cultura e città". Il nodo è economico: "mi hanno riferito che il nuovo Assessore ha previsto contributi dimezzati rispetto a tutte le richieste provenienti dal mondo della cultura. In questo modo, il budget a noi destinato sarebbe la metà di quello di cui abbiamo necessità per garantire una edizione di Kum! al livello qualitativo di quelle trascorse. Sarebbe per noi inopportuno proporre che Kum! possa avanzare richieste di un trattamento privilegiato rispetto a quello che si riserva a tutti gli altri soggetti culturali della città". "Prendendo atto delle vostre scelte politiche di fondo, - prosegue - e pur comprendendo i problemi in cui ogni anno versano i bilanci dei Comuni italiani, non posso che ribadire l'impossibilità di realizzare KUM! ad Ancona". Oltre al "grande dolore personale", Recalcati critica l'atteggiamento frutto "di una scelta politica miope, considerando il prestigio e l'indotto che negli anni Kum! ha reso alla città di Ancona. Per non parlare del suo lavoro capillare nelle scuole e sul territorio per diffondere la laicità della cultura come antidoto preventivo per le nuove generazioni nei confronti della sirena terribile delle cattive pratiche". Un addio doloroso: "non immaginavo di dovermi congedare in questo modo, avrei preferito proseguire il cammino di KUM! alla Mole, per il bene della città e delle Marche, ma ad oggi questo è davvero impossibile".



