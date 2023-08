Maxi operazione antidroga a Teramo, 20 arresti

Venti arresti, di cui otto in flagranza durante le indagini e dodici stamani in esecuzione di ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere; sequestrate complessivamente oltre un milione di dosi singole di sostanze stupefacenti, per un valore di oltre dieci milioni di euro. Questi i numeri dell'operazione "Action" della Questura di Teramo, che ha consentito di smantellare un hub della droga in provincia.

Le attività di cattura svolte all'alba di oggi, arrivate al termine di lunghe e complesse indagini, hanno riguardato oltre al territorio teramano anche la limitrofa provincia di Ascoli e quella di Ravenna, dove sono stati rintracciati alcuni degli indagati con l'impiego di 70 unità operative della Polizia di Stato appartenenti alla Questura di Teramo, di Ascoli Piceno, di Ravenna e di Bari, con il supporto del Reparto Volo di Pescara, del Reparto Cinofili della Questura di Ancona e dei Reparti Prevenzione Crimine di Pescara e di Perugia.

L'ordinanza di misura cautelare emessa dal gip di Teramo ha riguardato otto persone rintracciate nel teramano (sei italiani e due albanesi), tre nell'ascolano (tutti albanesi) e una nel ravennate (albanese) che vanno a sommarsi all'ulteriore soggetto attualmente latitante nei cui confronti era già stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere a gennaio.

L'attività di indagine, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha tratto origine dall'operazione effettuata dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Teramo, in località Floriano di Campli (Teramo) a novembre 2022, nel corso della quale venivano sequestrati a carico di un albanese, all'epoca fuggito e tuttora latitante, 16 chilogrammi di eroina e 20 grammi di cocaina.

Dalle indagini sono emersi numerosissimi contatti del latitante albanese con due teramani, entrambi con dei collaboratori, dediti allo spaccio di droga nella città di Teramo. Effettuati numerosi riscontri delle cessioni effettuate dai quattro a Teramo e nei comuni limitrofi. Le successive indagini hanno consentito di individuare gli altri soggetti coinvolti.



