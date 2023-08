Incendio a Senigallia, a fuoco due ettari di terreno

Un incendio ha interessato nella tarda mattinata di oggi un campo mietuto a Senigallia (Ancona). A fuoco circa due ettari di terreno nella località di Montignano, in strada della Torre. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Senigallia e Arcevia (Ancona), unitamente a un supporto dal capoluogo Ancona con personale e autobotte. Le fiamme sono state domate ma sono in corso le operazioni di bonifica della parte bruciata per evitare il riaccendersi di nuovi roghi.

Sempre in mattinata un altro incendio ha coinvolto una zona boschiva ad Apecchio (Pesaro Urbino). L'allarme è scattato intorno alle ore 11.30 per le fiamme in una superficie di circa 3000 metri quadri di macchia mediterranea. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del gruppo Anti-incendio boschivo (Aib) di Cagli (Pesaro Urbino), come da convenzione con la Regione Marche siglata pochi giorni fa, il direttore delle operazioni di spegnimento e il servizio di supporto aereo con l'elicottero regionale "Elimarche". Le fiamme sono state circoscritte e poi spente ma sono ancora in corso le operazioni di bonifica dei terreni interessati per evitare che l'incendio possa riattivarsi.



