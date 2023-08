Bus navetta gratuito per Portonovo, Sirolo, Numana e Marcelli

Un bus navetta gratuito per le spiagge della Riviera del Conero. L'iniziativa è della Regione Marche e del Comune di Ancona. Partirà il 4 agosto il collegamento urbano "Linea dei Borghi", Linea 95, con partenza dal Parcheggio dello Stadio del Conero, con fermate a Via del Castellano fino all'incrocio con la Provinciale del Conero (SP1 c/o Trattoria Sardella) e arrivo alla Piazzetta di Portonovo; da lunedì 7 agosto il servizio sarà integrato con le tappe extraurbane che raggiungeranno Sirolo, Numana e Marcelli in modo da collegare le più note località balneari, agevolare i turisti e decongestionare il traffico in alcuni punti.

La navetta gratuita urbana sarà attiva dal 4 agosto con 11 corse continuative andata e ritorno. La prima corsa parte alle 7.55 dallo Stadio del Conero, con arrivo a Portonovo alle 8.20, mentre l'ultima corsa della giornata parte dalla Piazzetta di Portonovo alle 20.02 e arriva allo Stadio del Conero alle 20.25.

"Il Conero è uno dei nostri grandi attrattori turistici" ha dichiarato il presidente della Regione Francesco Acquaroli, spiegando come l'iniziativa a carattere sperimentale voglia "rendere la baia più accessibile". Lo scopo è quindi duplice perché alleggerendo il numero di veicoli che si riversano in riviera d'estate e nei fine settimana, si ridurrà anche il sovraffollamento delle aree e le difficoltà nel trovare un parcheggio, migliorando la qualità del soggiorno per turisti e residenti.

"E' un servizio sperimentale - ha affermato l'assessore regionale ai trasporti Goffredo Brandoni - fino al termine della stagione turistica: garantiamo la gratuità per gli utenti che sceglieranno di raggiungere le spiagge servite con i mezzi pubblici a disposizione". "La linea dei borghi - ha osservato il vicesindaco di Ancona e assessore alla mobilità urbana Giovanni Zinni - è un progetto che anticipa una serie di azioni che puntano alla valorizzazione di questi territori marcatamente identitari e volano turistico per la città di Ancona".



