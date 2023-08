Alluvione Marche: Regione, prorogare termine per richieste danni

Per l'alluvione che nel settembre scorso colpì le Marche, e in particolare il Senigalliese e il Pesarese, si va verso la proroga del termine per presentazione della documentazione dei danni subiti da privati e imprese. Nei giorni scorsi la Regione Marche "ha chiesto la proroga al 31 ottobre 2023 del termine per la presentazione delle domande di ristori dei danni subiti da privati e imprese a seguito dell'alluvione del 15 settembre scorso".

Il presidente Francesco Acquaroli, commissario delegato, ha inviato l'istanza al Capo dipartimento protezione civile Fabrizio Curcio. La scadenza, in precedenza fissata dall'ordinanza 932/2022, era il 10 agosto 2023. La Regione ha "chiesto di prolungare i termini per permettere a famiglie e imprese di presentare le istanze per la ricognizione dei danni e la quantificazione dei contributi. L'apposita ordinanza è attualmente in fase di bollinatura e dovrebbe essere di prossima pubblicazione".



