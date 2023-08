Star del flamenco Bernal debutta allo Sferisterio con Carmen

Ha cominciato a studiare flamenco a Madrid all'età di quattro anni, a 18 era primo ballerino della prestigiosa compagnia di Rafael Aguilar e a 24 del Balletto Nazionale Spagnolo di cui divenne anche étoile. Oggi, a 32 anni, Sergio Bernal è uno dei più acclamati ballerini del mondo per la sua capacità di mescolare al flamenco stili diversi di danza tra cui quella classica.

Il 4 agosto debutta in Carmen al Macerata Opera Festival come guest star della Compagnia di Antonio Gades interpretando il ruolo di don Josè che fu di Gades, con musiche eseguite dal vivo all'Arena Sferisterio dalla Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta da Miguel Ortega. "Una grande emozione e un doppio debutto - ha dichiarato all'ANSA - perché pur avendo danzato varie versioni del balletto Carmen, non l'avevo mai fatto con la Compagnia di Gades, che ha impresso al flamenco il suo stile personale e magnetico caratterizzato da movimenti essenziali, ma perfetti in grado di catturare lo spettatore dal primo istante in cui entra in scena. Perché il flamenco è un linguaggio che parla direttamente al cuore: è ritmo e suono che si balla con tutto il corpo, scandito dal battere dei piedi, delle mani e delle nacchere, che ancor prima dell'orchestra fungono da strumenti musicali. Per questo se conosci più stili puoi ampliare il tuo contatto col pubblico, allo stesso modo in cui chi parla più lingue può raggiungere più persone".

Ed è proprio ciò che 'il principe della danza spagnola', come l'hanno definito i critici britannici, sta facendo portando in tournée in Italia con la sua compagnia lo spettacolo 'Una noche con Sergio Bernal', con un sogno nel cassetto: "Ballare con Beyoncé per tentare una cosa nuova e divertente".



