Reali inglesi rispondono a lettera felicitazioni ateneo Urbino

Il rettore dell'Università di Urbino, Giorgio Calcagnini, scrisse una lettera di felicitazioni in occasione dell'incoronazione avvenuta lo scorso 4 maggio a Londra.

Ora re Carlo III d'Inghilterra e la regina Camilla hanno risposto all'ateneo con una missiva firmata di loro pugno, e una foto a corredo, nella quale i Reali ringraziano per la vicinanza in un momento così importante per la storia del Regno Unito, che ha raccolto l'attenzione di tutto il mondo.

La lettera di re Carlo III indirizzata al rettore è arrivata stamattina in Rettorato dalla Royal Mail.

Nella lettera di felicitazioni alla coppia reale, Calcagnini aveva ricordato la visita all'Ateneo e alla città di Urbino compiuta dall'allora Principe di Galles nel maggio del 1990, accludendo una delle foto che ricordavano l'incontro con Carlo Bo.

"Siamo rimasti profondamente toccati dal vostro messaggio gentile e premuroso dopo l'incoronazione", scrive la coppia reale nel messaggio in inglese. "Siamo enormemente grati a tutti coloro che hanno preso parte ai festeggiamenti, e apprezziamo particolarmente che abbiate dedicato così generosamente del tempo a scriverci in questa occasione così speciale".

"Vedremo dunque se quel tempo così prezioso - scrive l'Università di Urbino - potrà offrire ai reali inglesi la possibilità di raccogliere l'invito del rettore a tornare un giorno in visita a Urbino, magari dopo aver rivisto alla parete di una qualche residenza reale uno degli acquerelli che allora Carlo dipinse dalle finestre di Ca' Paciotto, suscitando la nostalgia del ritorno a un luogo e a un tempo felice".



