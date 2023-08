Pnrr: seduta monotematica Consiglio Marche il 26 settembre

Si terrà il 26 settembre prossimo, preceduta da una Conferenza dei capigruppo per anticipare ai Gruppi il programma revisionato sulla situazione attuativa del Pnrr nelle Marche, la seduta monotematica del Consiglio regionale preannunciata nelle scorse settimane. Lo ha annunciato l'assessore al Bilancio Goffredo Brandoni, sollecitato sul punto nelle scorse settimane anche dal presidente Dino Latini, dopo la richiesta presentata dal Gruppo Pd e ribadita oggi in una mozione d'ordine dal consigliere dem Romano Carancini.

"La discussione era stata fissata prima della fine delle ferie e già allora era urgente, - ha rimarcato Carancini. - Poi c'è stato l'atto unilaterale quest'anno condiviso solo da una parte politica ma ricadente sui territori - ha aggiunto con riferimento alle modifiche al Pnrr operate dal governo - che rende la questione ancora più urgente. In vista del piano sociosanitario, che andrà in discussione l'8 agosto, è necessario fissare una data subito dopo le ferie per discutere di un fatto molto importante", ha concluso il consigliere, ricordando "lo stralcio molto rilevante, da 16 miliardi, che influisce sulle infrastrutture del Pnrr".

Rispondendo all'esponente dem, Brandoni ha riferito che la Regione ha ricevuto solo lo scorso "27 luglio le richieste di modifica da parte dal governo. Avremmo potuto finora dare solo parzialmente conto della situazione", ha spiegato, impegnandosi per la seduta successiva, a quella del 19 settembre, ciò quella del 26, ad un'assemblea monotematica dedicata alla situazione Pnrr nelle Marche.

Carancini ha sollecitato la giunta a fornire, prima della seduta monotematica, a consegnare una scheda con il programma revisionato per permettere a tutti i consiglieri di studiare il piano e discuterne poi fattivamente in aula. Una "informazione preventiva sulle modifiche" che è stata garantita da Brandoni il quale ha preannunciato, dopo la seduta del 19 settembre, la convocazione di una riunione dei capigruppo in cui l'assessore consegnerà tutta la documentazione informativa per agevolare il dibattito in programma il 26 settembre.



