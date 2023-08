Mostre e convegni per i 100 anni del fotografo Mario Giacomelli

Avrebbe compiuto 98 anni oggi, primo agosto, il maestro della fotografia del Novecento, Mario Giacomelli, originario di Senigallia (Ancona). E non è casuale la scelta della stessa data per presentare in Consiglio regionale delle Marche la proposta di legge che il Pd ha avanzato con lo scopo di valorizzare la figura dell'artista, attraverso una serie di iniziative culturali a partire dal 2025, anno in cui ricorrerà il centenario della nascita.

Primo firmatario il capogruppo Pd Maurizio Mangialardi, ex sindaco di Senigallia, ma il testo è stato sottoscritto anche dal presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Dino Latini (Udc) e dai consiglieri regionali Marta Ruggeri (M5s), Simona Lupini (gruppo misto), Giacomo Rossi (Civici Marche), Mirko Bilò (Lega) e dai consiglieri Pd Anna Casini, Manuela Bora, Andrea Biancani, Romano Carancini, Fabrizio Cesetti, Antonio Mastrovincenzo e Micaela Vitri.

Adesione quindi bipartisan, come ha sottolineato il dem Mangialardi "come si conviene per grande personaggio e un punto di riferimento culturale per l'intera regione, uno dei maggiori fotografi del Novecento le cui foto sono esposte nei più grandi e importanti musei del mondo. Con questo progetto avviamo un percorso per valorizzare a livello internazionale la sua figura, una grandissima occasione che speriamo si concretizzi velocemente". L'iter della proposta di legge prevede il passaggio in commissione e poi in Consiglio: l'obiettivo è di approvarla nei primi mesi dopo la pausa ferragostana.

Fiducioso della futura approvazione anche il presidente del Consiglio Latini, anch'egli sottoscrittore della pdl: "un grande artista profondamente convinto della sua opera, che è stata poi messa a disposizione di tutti. La Regione presta attenzione a un suo grande figlio con questa proposta che mi sembra un ottimo lavoro e che darà il giusto riconoscimento a Giacomelli e alla città. Ci impegniamo a farla divenire legge il prima possibile".

All'orizzonte incontri, eventi, mostre fotografiche e convegni "volti a ricordare adeguatamente e far conoscere in modo più diffuso la figura di Mario Giacomelli". Come primo stanziamento è stato previsto un contributo di 25mila euro per ognuno dei due anni 2024 e 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA