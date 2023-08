Il Coro Orlandini da Ancona a Ulm

I ragazzi del coro giovanile "Orlandini" di Pietralacroce di Ancona sono reduci da una "trasferta" di 5 giorni ad Ulm, in Germania, dove ha avuto luogo la seconda fase di un gemellaggio con il coro "Ulmer Spatzen Chor". Gemellaggio iniziato scorso anno, quando a giugno le iovani coriste dello "Spatzen Chor", guidate dall'allora direttore Hans de Gilde vennero ad Ancona, ospiti delle famiglie dei cantori anconetani. In quell'occasione, i ragazzi delle due comunità ebbero modo di conoscersi, visitando insieme le bellezze del capoluogo e della Riviera del Conero. Le due compagini musicali si esibirono assieme nella Chiesa del Gesù.

Quest'anno è stata la volta del gruppo tedesco a dare ospitalità a 25 marchigiani tra ragazzi e ragazze, tra i 15 e i 28 anni, che hanno incontrato nuovamente le "colleghe" tedesche ad Ulm, di cui sono stati ospiti presso le famiglie rinforzando l'amicizia nata e coltivata nel comune amore per la musica. Il Coro Orlandini, accompagnato dal maestro Laura Ricciotti, dalla presidente Daniela Toscani, dal pianista Samuele Barchiesi e da qualche genitore ha visitato Ulm, città universitaria che tra l'altro ha dato i natali ad Albert Einstein, e Monaco, capitale della Baviera. Il 20 luglio c'è stato un concerto presso la chiesa di Wegenkirche di Ulm: ad aprirlo, dirette dall'attuale maestro Salome Rebello, le coriste locali che poi hanno lasciato spazio agli ospiti italiani, accolti al termine da applausi lunghi e calorosi. I presenti, alcuni dei quali professionisti e profondi conoscitori della musica, hanno sottolineato la capacità del coro anconetano di trasmettere emozioni, la grande preparazione tecnica vocale e il forte legame musicale con il maestro Ricciotti. Il repertorio del concerto è stato internazionale, come internazionale e senza confini sono l'amicizia e l'amore per la musica. Chiusura con un canone italiano cantato insieme al pubblico dai giovani coristi tedeschi e italiani, allegramente diretti dal duo di maestri che si tenevano a braccetto. Un'esperienza coinvolgente da punto di vita emotivo ed educativo, che ha dimostrato che pare "fare cultura" servono prima tutto passione, forza di volontà e entusiasmo.



